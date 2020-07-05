Венгрия разрешает транзит через свою страну только через два пункта пропуска на границе: Берегшурань — Лужанка и Захонь — Чоп.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

“С 14:00 4 июля пропуск лиц и транспортных средств, которые едут транзитом через Венгрию, осуществляется только с гуманитарных коридоров в пунктах пропуска Берегшурань — Лужанка и Захонь — Чоп (Тиса)”, — сказано в сообщении.

Другие пункты пропуска, а именно Вилок-Тисабеч, Косино-Барабаш и Звонково-Лонья, закрыты, правда, неизвестно по какой причине.