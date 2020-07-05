Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
“С 14:00 4 июля пропуск лиц и транспортных средств, которые едут транзитом через Венгрию, осуществляется только с гуманитарных коридоров в пунктах пропуска Берегшурань — Лужанка и Захонь — Чоп (Тиса)”, — сказано в сообщении.
Другие пункты пропуска, а именно Вилок-Тисабеч, Косино-Барабаш и Звонково-Лонья, закрыты, правда, неизвестно по какой причине.
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