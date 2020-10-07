По данным Службы изменения климата Европейского союза Copernicus, прошедший сентябрь стал самым теплым в мире за всю историю наблюдений.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что необычно высокие температуры зафиксировали в Сибири, на Ближнем Востоке, а также в некоторых частях Южной Америки и Австралии.

По словам ученых, продолжая долгосрочную тенденцию к потеплению, вызванную выбросами газов, удерживающих тепло, высокие температуры в этом году сыграли важную роль в стихийных бедствиях – от пожаров в Калифорнии и Арктике до наводнений в Азии.

“По мере того, как мы погружаемся в еще более теплый мир, подобные стихии будут происходить чаше и интенсивней”, – подчеркнул старший научный сотрудник Copernicus Фрея Вамборг.

Согласно данным Copernicus, в глобальном масштабе сентябрь был на 0,05 градуса Цельсия теплее, чем в 2019 году, и на 0,08 градуса теплее, чем в 2016 году, который ранее был самым теплым за всю историю наблюдений.