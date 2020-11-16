Об этом она сообщила в интервью LB.ua.
Отвечая на вопрос, правда ли, что она послала Тищенко на х*й, Верещук сказала, что было такое.
“Было такое. Через его подходы к формированию списков в Киевсовет”, – сказала она.
По словам Верещук, с тех пор она с ним больше не общалась.
Депутат заявила, что считает своей недоработкой то, что не смогла убедить президента Владимира Зеленского, что с Тищенко у нее не получится сформировать команду.
“Я считаю своей недоработкой то, что не смогла убедить президента и людей, от которых это зависело, что с господином Тищенко у нас не получится сформировать команду. Я говорила об этом президенту, но было мало времени и сложный период — коронавирус, карантин, куча проблем”, — сказала она.
По словам Верещук, она не могла понять, что делала в штабе Алла Шлапак.
Депутат заявила, что роль Тищенко была неконструктивной.
“Человек баллотируется от Батькивщины, является нашей конкуренткой, но при этом, условно, руководит в нашем штабе. Когда до меня дошли слухи об этом, я спросила, что этот человек делает в штабе… Но мне так и не объяснил, какова роль людей, которые фактически не имеют отношения к нашей политической силе”, — добавила Верещук.
- Среди кандидатов на должность мэра Киева самой дорогой оказалась избирательная кампания нардепа от “Слуги народа” Ирины Верещук.