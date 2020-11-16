Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что послала своего коллегу Николая Тищенко на х*й.

Об этом она сообщила в интервью LB.ua.

Отвечая на вопрос, правда ли, что она послала Тищенко на х*й, Верещук сказала, что было такое.

“Было такое. Через его подходы к формированию списков в Киевсовет”, – сказала она.

По словам Верещук, с тех пор она с ним больше не общалась.

Депутат заявила, что считает своей недоработкой то, что не смогла убедить президента Владимира Зеленского, что с Тищенко у нее не получится сформировать команду.

“Я считаю своей недоработкой то, что не смогла убедить президента и людей, от которых это зависело, что с господином Тищенко у нас не получится сформировать команду. Я говорила об этом президенту, но было мало времени и сложный период — коронавирус, карантин, куча проблем”, — сказала она.

По словам Верещук, она не могла понять, что делала в штабе Алла Шлапак.

Депутат заявила, что роль Тищенко была неконструктивной.

“Человек баллотируется от Батькивщины, является нашей конкуренткой, но при этом, условно, руководит в нашем штабе. Когда до меня дошли слухи об этом, я спросила, что этот человек делает в штабе… Но мне так и не объяснил, какова роль людей, которые фактически не имеют отношения к нашей политической силе”, — добавила Верещук.