Об этом сообщила пресс-служба банка.

“Верховный суд Соединенного Королевства отказал в удовлетворении ходатайств, поданных господином Игорем Коломойским, господином Геннадием Боголюбовым и шестью компаниями, зарегистрированными в Англии и Британских Виргинских островах, о разрешении обжаловать решение Апелляционного суда от октября 2019 года, которое полностью отменило решение Высокого суда Лондона от ноября 2018 года, и которым было подтверждено, что английский суд обладает юрисдикцией рассматривать иск “ПриватБанка” по мошенничеству, совершенном по предварительному сговору лиц”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в решении, вынесенном 6 апреля 2020 судьями Ридом, Бригсом и Сейлсом, Верховный суд подтвердил, что в удовлетворении ходатайств о разрешении на обжалование должно быть отказано “поскольку ходатайства не касаются вопросов права, должны рассматриваться в данный момент”.

Верховный суд также обязал Коломойского, Боголюбова и компании возместить расходы, понесенные “ПриватБанком” касательно их неудачных ходатайств.

Отмечается, что у Коломойского, Боголюбова и компаний больше нет никаких способов обжалования, поэтому иск банка в дальнейшем будет рассматриваться по существу в Высоком суде Лондона.

“Банк уверен, что в конечном счете ему удастся возместить более 3 млрд долл. США, которые требуются в производствах”, – резюмировали в “ПриватБанке”.