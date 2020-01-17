Связанные с олигархом Игорем Коломойским структуры за декабрь и начало января подали в общей сложности 285 судебных исков. Юристы "ПриватБанка" подтвердили эту информацию.

Об этом сообщает издание “НВ Бизнес”.

Все иски можно разбить на группы:

Первая группа, так называемые трансформационные — 220 исков

Иски поданы в Хозяйственный суд Киева компаниями, связанные с бывшими владельцами банка, которые накануне национализации “ПриватБанка” стали его заемщиками в результате трансформации/реструктуризации его корпоративного кредитного портфеля на 127 млрд грн. Сейчас с учетом процентов сумма долга составляет 213 млрд грн. Тогда эти компании получили в “ПриватБанке” деньги под 10,5 % годовых на основании договоров поручительства, погасили долги предыдущих заемщиков, предоставив менее качественное залоговое имущество. По словам заместителя председателя правления “ПриватБанка” Галины Пахачук, все связанные с бывшими собственниками лица должны банку около 240 млрд грн.

Теперь эти 36 трансформационных компаний хотят через суд признать недействительными договоры поручительства и кредитные соглашения.

Иски миноритарных акционеров в Хозсуд Киева — 45

До национализации банка Александр Дубилет был его миноритарным акционером — ему принадлежало 2,7249 % акций. Аналогичные иски в Хозсуд Киева в конце декабря 2019 года подали и другие бывшие руководители “ПриватБанка”, среди них: бывший первый зампред правления Тимур Новиков (1,3625%), бывший первый зампред правления Олег Гороховский (0,3236%), экс-первый зампредседателя правления Владимир Яценко (0,3229%), экс-зампред правления Татьяна Гурьева (0,2422%), экс-зампред правления Людмила Шмальченко (0,1614%) и другие.

Они оспаривают процедуру bail-in — принудительную конвертацию их депозитов в новые акции банка, которые были выпущены в декабре 2016 года во время национализации “Приватбанка”. По словам юристов “ПриватБанка”, эти иски поданы, так как 21 декабря заканчивался срок исковой давности (3 года), когда они могли бы это сделать.

Иски против руководства “ПриватБанка” — 20

Профсоюз, созданный Максимом Шевченко, отвечающий в “ПриватБанке” за возвращение долгов, начал подавать иски в суды города Днепр, пытаясь скомпрометировать главу правления банка Петра Крумханзла и нынешний набсовет банка во главе с Шерон Иски. Действия этого профсоюза информационно поддерживаются нардепом от “Слуги народа” Александром Дубинским. Как сообщает издание, этот профсоюз обслуживает местная днепропетровская юридическая компания Sherman.

Напомним, “ПриватБанк” был национализирован в декабре 2016 года. В апреле 2019 года Окружной административный суд Киева признал национализацию незаконной. После НБУ, Минфин и “ПриватБанк” подали апелляцию на это решение.