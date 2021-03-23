Отстранение от занятий в школе не привитого по возрасту ребенка является законным и обеспечивает безопасность всех учащихся.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

“Верховный суд … оставил без изменений судебные решения районного и апелляционного судов, которыми отказано в удовлетворении иска о признании недействительным и отмене приказа директора лицея об отстранении от занятий ученицы, не привитой по возрасту”, – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что согласно ст. 53 закона Об образовании “соискатели образования имеют право на безопасные и безвредные условия обучения, содержания и труда, а также обязаны ответственно и бережно относиться к собственному здоровью, здоровью окружающих, окружающей среды”.

Верховный суд обращает внимание, что закон дает право родителям отказаться от проведения обязательных прививок ребенку. Однако по данному делу, которое рассматривал ВС, индивидуальное право отказаться от прививки “противопоставляется общему праву общества, других родителей и их детей”.

“В деле, которое пересматривается, индивидуальное право (интерес) отказаться от прививки матерью ребенка при сохранении объема прав ребенка на получение образования, в том числе в школьных учебных заведениях, противопоставляется общему праву (интереса) общества, других родителей и их детей, которые провели в установленном государством порядке прививки, в том числе перед направлением детей в учебное заведение для получения образования. В результате установления такого баланса достигается цель – общее благо в форме права на безопасность и охрану здоровья, гарантированно статьями 3, 27 и 49 Конституции Украины. Государство, установив запрет посещать учебное заведение ребенком, который не имеет профилактических прививок, реализует свой долг по обеспечению безопасности жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, в том числе и самого непривитого ребенка. Следовательно, право ребенка истицы на образование в школьном учебном заведении было временно ограничено учитывая общественные интересы”, – заявили в суде.

Отмечается, что право ребенка на получение образования не нарушено, поскольку для детей, которые не могут посещать учебное заведение при отсутствии прививок, установлены альтернативные способы получения образования и продолжения обучения, в частности в учебном заведении.

“Доводы о том, что оспариваемыми приказами ответчика нарушено конституционное право ребенка на образование, являются безосновательными, учитывая такое”, – отмечают в суде.