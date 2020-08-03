Верховный суд Польши подтвердил законность июльских выборов президента, в которых с отрывом в 2,5% победил действующий президент Анджей Дуда.

Об этом сообщается на сайте суда.

В понедельник, 3 августа, Верховный суд Польши принял постановление, в котором подтвердил обоснованность избрания Анджея Дуды президентом Республики Польша на выборах 12 июля 2020.

Решение суда основано на анализе отчета Национальной избирательной комиссии, которая не выявила никаких нарушений избирательного законодательства, которые могли бы повлиять на результаты голосования и выборов, и изучении почти 6000 жалоб.

93 жалобы были рассмотрены судом, но они, по мнению судей, не повлияли на результаты выборов. 88% жалоб было оставлено без рассмотрения в связи невыполнением срока, нарушением правил их подачи или непредставлением доказательств.

В частности, без дальнейшего рассмотрения была оставлена жалоба кандидата в президенты Рафала Тшасковского, который был соперником Дуды во втором туре выборов.

“Сторона протеста не представила и не указала доказательств в подтверждение обвинений, как это предусмотрено Избирательным уголовным кодексом”, — говорится в заявлении суда.

Таким образом, Дуда был окончательно провозглашен президентом страны, в ближайшее время состоится инаугурация новоизбранного лидера.