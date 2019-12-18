Верховный Суд Швейцарии оставил без удовлетворения заявление Российской Федерации об отмене международного арбитражного решения в пользу ПАО "Укрнафта".

Об этом сообщила пресс-служба “Укрнафты”.

Так, 12 апреля 2019 года международный арбитражный суд присудил взыскать с России в пользу ПАО “Укрнафта” более 44 миллионов долларов США компенсации за экспроприацию инвестиций компании в Автономной Республике Крым.

Однако в мае этого же года РФ обратилась в Верховный Суд Швейцарии с требованием отменить это решение международного арбитражного суда.

Отмечается, что 12 декабря 2019 года суд своим решением отказал Российской Федерации. Теперь на РФ возложена ответственность за действия вооруженных формирований, которые в апреле 2014 года осуществили силовой захват административного офиса и автозаправочных станций ПАО “Укрнафта” в АР Крым, после чего инвестиции компании были формально экспроприированы оккупационными властями, которую РФ установила в АР Крым после аннексии.

Кроме того, Верховный Суд Швейцарии обязал РФ выплатить “Укрнафте” 155000 швейцарских франков судебных расходов.

Подчеркивается, что это решение является окончательным и обжалованию не подлежит. Оно ставит точку в попытках Российской Федерации лишить ПАО “Укрнафта” возможности получить компенсацию за экспроприированные в АР Крым инвестиции.