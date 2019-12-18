Об этом сообщила пресс-служба “Укрнафты”.
Так, 12 апреля 2019 года международный арбитражный суд присудил взыскать с России в пользу ПАО “Укрнафта” более 44 миллионов долларов США компенсации за экспроприацию инвестиций компании в Автономной Республике Крым.
Однако в мае этого же года РФ обратилась в Верховный Суд Швейцарии с требованием отменить это решение международного арбитражного суда.
Отмечается, что 12 декабря 2019 года суд своим решением отказал Российской Федерации. Теперь на РФ возложена ответственность за действия вооруженных формирований, которые в апреле 2014 года осуществили силовой захват административного офиса и автозаправочных станций ПАО “Укрнафта” в АР Крым, после чего инвестиции компании были формально экспроприированы оккупационными властями, которую РФ установила в АР Крым после аннексии.
Кроме того, Верховный Суд Швейцарии обязал РФ выплатить “Укрнафте” 155000 швейцарских франков судебных расходов.
Подчеркивается, что это решение является окончательным и обжалованию не подлежит. Оно ставит точку в попытках Российской Федерации лишить ПАО “Укрнафта” возможности получить компенсацию за экспроприированные в АР Крым инвестиции.
- В 2018 году Верховный суд Швейцарии подтвердил правомерность иска ПАО “Укрнафта” в международный арбитражный суд касательно защиты своих активов в оккупированной Автономной Республике Крым, которые незаконно захватила Российская Федерация.