Об этом сообщает американский телеканал NBC.

В понедельник, 8 марта, Верховный суд отклонил апелляционную жалобу Трампа на решение суда низшей инстанции, который не признал наличие нарушений порядка обработки бюллетеней в штате Висконсин. Суд объявил об отказе без дополнительных комментариев.

В прошлом месяце Верховный суд отклонил две другие жалобы Трампа на процедуру подсчета голосов в Висконсине и Пенсильвании. Эта была последней на рассмотрении.

Перед тем Верховный суд отказался рассматривать иск штата Техас против Джорджии, Мичигана, Пенсильвании и Висконсина относительно избирательного процесса.