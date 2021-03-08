Об этом сообщает американский телеканал NBC.
В понедельник, 8 марта, Верховный суд отклонил апелляционную жалобу Трампа на решение суда низшей инстанции, который не признал наличие нарушений порядка обработки бюллетеней в штате Висконсин. Суд объявил об отказе без дополнительных комментариев.
В прошлом месяце Верховный суд отклонил две другие жалобы Трампа на процедуру подсчета голосов в Висконсине и Пенсильвании. Эта была последней на рассмотрении.
Перед тем Верховный суд отказался рассматривать иск штата Техас против Джорджии, Мичигана, Пенсильвании и Висконсина относительно избирательного процесса.
- Как известно, Дональд Трамп и его союзники неоднократно пытались оспорить результаты выборов президента США, победу на которых одержал демократ Джо Байден.
- 6 января сторонники Трампа штурмовали здание Капитолия, причинив ущерб на 30 млн долларов.