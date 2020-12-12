Верховный суд США отклонил иск Техаса о непризнании итогов президентских выборов в ряде штатов.

Об этом сообщает CNN и Reuters.

Судьи заявили, что Техас не имеет законного права инициировать дело.

Отмечается, что решение суда отклонить жалобу, изданный без каких-либо публичных возражений, является самым убедительным свидетельством того, что у Дональда Трампа нет шансов на отмену результатов выборов в суде.

Оно также позволяет Коллегии выборщиков США провести встречу в понедельник, на которой они, как ожидается, официально объявят победу Джо Байдена.