Об этом сообщает CNN и Reuters.
Судьи заявили, что Техас не имеет законного права инициировать дело.
Отмечается, что решение суда отклонить жалобу, изданный без каких-либо публичных возражений, является самым убедительным свидетельством того, что у Дональда Трампа нет шансов на отмену результатов выборов в суде.
Оно также позволяет Коллегии выборщиков США провести встречу в понедельник, на которой они, как ожидается, официально объявят победу Джо Байдена.
- Ранее представители 17 штатов, где правят республиканцы, направили в Верховный суд США обращение в поддержку иска, который подал генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон с требованием пересмотреть результаты президентских выборов.