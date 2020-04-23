Фотографии опубликовал в социальной сети Facebook Александр Гусев.

Новый вход в зоопарк будет расположен с другой стороны на улице Зоологической. Там уже установили скульптуру жирафа.

Как рассказал СМИ генеральный директор Киевского зоопарка Кирилл Трантин, старые статуи животных находятся в слишком плохом состоянии и поэтому будут заменены на новые.

“Нам уже показали, как будет выглядеть новая скульптура бизона, изготовленная из бронзы. Ее планируют через неделю поставить около нового входа в зоопарк, до формального открытия сезона. Вторую новую скульптуру львов установят ко Дню Киева, в конце мая”, – пояснил он.

При этом, по словам директора, старые скульптуры также не будут уничтожать, а установят на территории зоопарка.