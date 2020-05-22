Пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) состоится 15 и 17 июня, вход на тестирование будет проходить в защитных масках.

Об этом сообщили в пресс-службе МОН.

“Пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 15 июня 2020 года, по другим предметам – 17 июня 2020”, – сообщили в МОН со ссылкой на приказ УЦОКО от 22 мая.

Отмечается, что обновленные приглашения-пропуска с адресами пунктов пробного тестирования будут появляться в личных кабинетах участников пробного ВНО с 1 июня.

Вход участников в пункты проведения тестирования будет происходить при наличии:

оригинала документа, по которому происходила регистрация на пробное ВНО (паспорт, ID-карта и т.п.);

приглашения-пропуска;

средств индивидуальной защиты – маски или респиратора (в том числе изготовленных самостоятельно).

В Минобразования также добавили, что кроме нескольких ручек с чернилами черного цвета, по желанию при себе можно иметь прозрачную бутылку с питьевой водой и антисептик для рук.