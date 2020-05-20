Об этом говорится в сообщении пресс-службы Украинского центра оценивания качества образования.
Так, тестирование пройдет по:
математике – 25 июня;
украинскому языку и литературе – 30 июня;
по физике – 2 июля;
поииспанскому, немецкому, французскому языку – 6 июля;
по английскому языку – 7 июля;
по истории Украины – 9 июля;
по биологии – 13 июля;
по географии – 15 июля;
по химии – 17 июля.
Отмечается, что до 4 июня зарегистрированные участники смогут загрузить со своих страниц приглашение-пропуск, где будет указано время и место проведения тестирований. Также там будет размещена информация о результатах основной сессии ВНО – до 29 июля 2020.
Кроме того, дополнительная сессия ВНО запланирована с 23 июля до 11 августа, а результаты будут размещены до 14 августа.
В этом году для участия в дополнительной сессии ВНО с 25 мая – 9 июня смогут зарегистрироваться все, кто не смог зарегистрироваться до 24 марта.
Ранее в Министерстве образования сообщали о двух сценариях проведения ВНО (в зависимости от сроков действия карантина). Помимо дат 25 июня – 17 июля, рассматривался вариант проведения ВНО с 17 августа по 4 сентября (если бы карантинные ограничения длились до начала августа).
- Внешнее независимое оценивание в 2020 году пройдет с соблюдением социального дистанцирования и с использованием средств индивидуальной защиты. При сдаче ВНО в аудитории должны находиться максимум 15 участников и 2 инструктора. Обязательной является дистанция 1,5 метра между участниками в аудитории.
- Министерство образования и науки Украины перенесло на месяц сроки вступительной кампании из-за вспышки коронавируса и карантина. Для поступающих на основе полного общего среднего образования регистрация электронных кабинетов начнется 1 августа. Творческие конкурсы и вступительные экзамены на места государственного заказа будут проводиться с 1 по 12 августа.