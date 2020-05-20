В Министерстве образования и науки Украины опубликовали даты проведения основной сессии внешнего независимого оценивания в 2020 году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Украинского центра оценивания качества образования.

Так, тестирование пройдет по:

математике – 25 июня;

украинскому языку и литературе – 30 июня;

по физике – 2 июля;

поииспанскому, немецкому, французскому языку – 6 июля;

по английскому языку – 7 июля;

по истории Украины – 9 июля;

по биологии – 13 июля;

по географии – 15 июля;

по химии – 17 июля.

Отмечается, что до 4 июня зарегистрированные участники смогут загрузить со своих страниц приглашение-пропуск, где будет указано время и место проведения тестирований. Также там будет размещена информация о результатах основной сессии ВНО – до 29 июля 2020.

Кроме того, дополнительная сессия ВНО запланирована с 23 июля до 11 августа, а результаты будут размещены до 14 августа.

В этом году для участия в дополнительной сессии ВНО с 25 мая – 9 июня смогут зарегистрироваться все, кто не смог зарегистрироваться до 24 марта.

Ранее в Министерстве образования сообщали о двух сценариях проведения ВНО (в зависимости от сроков действия карантина). Помимо дат 25 июня – 17 июля, рассматривался вариант проведения ВНО с 17 августа по 4 сентября (если бы карантинные ограничения длились до начала августа).