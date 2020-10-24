25 октября в Украине пройдут местные выборы, на которых украинцы должны избрать новых мэров и депутатов местных советов. Среди кандидатов, которые будут бороться за пост главы города как известные фамилии, например, действующий мэр Андрей Садовый, так и совершенно новые имена - общественные деятели, предприниматели, врачи.

Кто они, кандидаты в мэры Львова, рассказывают #Буквы.

По новому избирательному законодательству, в городах с населением от 75 000 жителей выборы мэра могут проходить в два тура в случае, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов. Во второй тур выйдут два кандидата.

Андрей Садовый

Мэр Львова с 2006 года, кандидат в президенты в 2019 году. Основатель партии “Самопомич”.

Тарас Клефа

Врач, ветеран АТО и кандидат на пост главы Львова от политического партии “Слуга народа”. Внефракционный депутат горсовета, до 2020 года входил во фракцию “Самопомич”.

Игорь Зинкевич

Баллотируется от новой львовской партии “Варта”. В 2015 году участвовал в выборах мэра. Руководитель ОО “Варта1”, депутат Львовского городского совета, помощник генерального директора Львовской галереи искусств им. Б.Возницкого.

Ярослав Рущишин

Кандидат на должность мэра от партии “Голос”. Есть народным депутатом, избранным в 117 мажоритарном округе. Предприниматель, общественный деятель.

Руслан Кошулинский

Баллотируется в мэры Львова во второй раз. На выборах 2015 года – кандидат от ВО “Свобода”, проиграл Андрею Садовому. Кошулинский участвовал в президентских выборах 2019 от объединенных националистических сил, нардеп Верховной Рады VII созыва от ВО “Свобода”.

Олег Синютка

Бывший председатель Львовского областного совета (2014 -2019), народный депутат IX созыва от партии “Европейская Солидарность”, член президиума и политсовета партии.

Оксана Юринец

Кандидат от партии УДАР. Преподаватель НУ “Львовская политехника”. В 2012 году баллотировалась в Верховную Раду в 117 избирательном округе от “УДАРа”. В октябре 2014 года баллотировалась по тому же округу от Блока Петра Порошенко.

Игорь Васюник

Самовыдвиженец. Баллотируется на эту должность во второй раз. Нардеп VIII созыва, представитель “Укрзализныци” в Кабмине в 2009-2010 гг.

Юрий Бунь

Кандидат от партии “Громада и закон”. Врач, преподаватель и предприниматель. 52-летний владелец стоматологических поликлиник во Львовской и Тернопольской областях.

Наталья Ван Доеверен

Идет от “Духовной партии Украины”. Главный врач госпиталя им. Андрея Шептицкого, ранее – заместитель главного врача областной клинической больницы.

Назарий Брезицкий

Самовыдвиженец. Предприниматель, волонтер, основатель общественного движения “Идея города”.

Юлия Гвоздович

Кандидат в мэры от “Украинской галицкой партии”. Пришла в политику во время Революции Достоинства. Была председателем Украинской Галицкой Партии во Львове, является соучредителем и председателем общественной организации “Батьки в дії” и женского движения “За гідні пологи”.

Игорь Телишевский

Председатель общественной организации “Центр исследований взаимодействия общин” и кандидат на пост главы Львовской ОТГ от партии “За майбутне”.

Роман Матис

Самовыдвиженец. Руководитель управления инвестиционной политики Львовской областной государственной администрации.

Игорь Кузьмак

Идет на выборы от Радикальной партии. Архитектор, основатель и директор компании “Укрдизайнгрупп”, член правления Союза архитекторов Украины.