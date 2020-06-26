Бывший первый заместитель командующего Военно-морскими силами Украины Сергей Елисеев, который перешел на сторону врага в 2014 году, пришел на военный парад в Калининграде (Россия) с украинскими наградами.

Об этом сообщил блогер Тимофей Гольц на своей странице в Facebook.

Он опубликовал скриншот с трансляции парада, на котором видно, что на военные форме Елисеева, кроме “георгиевской ленты”, прикрепленные также украинские военные награды.

“Это то же самое, что Штирлиц вышел бы в 1944 году перед Рейхстагом со своей Звездой Героя Советского Союза или с другими знаками отличия того союза”, – отметил блогер.

В Сети идентифицировали 7 государственных и ведомственных наград, которые Елисеев прикрепил на парадную форму российского военно-морского флота.

“Провели работу … Он еще и наши награды на российские колодки пересадил”, – написал в комментарии к посту корреспондент “АрмияInform” (информагентство Минобороны Украины) Андрей Задубинный.

Елисеев – бывший первый заместитель командующего Военно-морскими силами Украины. В 2014 году он перешел на сторону РФ и был назначен заместителем командующего Балтийским флотом ВМФ РФ.

В Украине Елисееву предъявлено ряд обвинений, в том числе, в дезертирстве, государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, содействии деятельности террористической организации, ведении агрессивной войны. Ему грозит до 15 лет заключения.