Об этом сообщается на официальном сайте хокимията (правительства) Бухарской области.
Политик умер от осложнений болезни.
Известно, что Барноев заразился коронавирусом в конце июля; он начал проходить лечение в частной клинике Akfa Medline в Ташкенте, а после – в Германии.
В правительстве Узбекистана Барноев курировал аграрный и продовольственный сектор, до этого возглавлял Бухарскую область.
- Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области 5 сентября от коронавируса умер областной прокурор Олег Синишин. Его госпитализировали около недели назад.