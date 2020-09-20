Вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев, который курировал в правительстве страны развитие аграрной и продовольственной сфер, умер от COVID-19. Ему было 65 лет.

Об этом сообщается на официальном сайте хокимията (правительства) Бухарской области.

Политик умер от осложнений болезни.

Известно, что Барноев заразился коронавирусом в конце июля; он начал проходить лечение в частной клинике Akfa Medline в Ташкенте, а после – в Германии.

В правительстве Узбекистана Барноев курировал аграрный и продовольственный сектор, до этого возглавлял Бухарскую область.