Лечение одного пациента с тяжелым течением заболевания коронавирусом COVID-19 обходится государству в сумму от 45 тысяч гривен.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

Он уточнил, что средства на лечение МОЗ направляет в медицинские учреждения, где лечат больных COVID-19.

“В тарифе, который мы пересчитываем всем без исключения больницам, которые работают с COVID-19, учтены: первая часть – что у нас есть 300% заработной платы медицинским работникам, которые непосредственно заняты в лечении COVID-19. Вторая часть – это лекарственные средства и медицинские изделия, которые необходимы для лечения больного COVID-19. Например, если мы рассчитываем процесс лечения на одного больного, который имеет тяжелое течение болезни, то эта сумма от 45 тысяч гривен“, – отметил Степанов.

Он также проинформировал, что МОЗ вводит дополнительные койки для больных коронавирусом, в зависимости от ситуации в каждом регионе.

“Сейчас многие распространяют информацию, что нет коек в больницах под лечение больных COVID-19. Это неправда: у нас есть больницы, у нас есть медицинские работники, оказывающие эту медицинскую помощь”, – заявил министр.

(На видео – с 10:20)