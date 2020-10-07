Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.
Он уточнил, что средства на лечение МОЗ направляет в медицинские учреждения, где лечат больных COVID-19.
“В тарифе, который мы пересчитываем всем без исключения больницам, которые работают с COVID-19, учтены: первая часть – что у нас есть 300% заработной платы медицинским работникам, которые непосредственно заняты в лечении COVID-19. Вторая часть – это лекарственные средства и медицинские изделия, которые необходимы для лечения больного COVID-19. Например, если мы рассчитываем процесс лечения на одного больного, который имеет тяжелое течение болезни, то эта сумма от 45 тысяч гривен“, – отметил Степанов.
Он также проинформировал, что МОЗ вводит дополнительные койки для больных коронавирусом, в зависимости от ситуации в каждом регионе.
“Сейчас многие распространяют информацию, что нет коек в больницах под лечение больных COVID-19. Это неправда: у нас есть больницы, у нас есть медицинские работники, оказывающие эту медицинскую помощь”, – заявил министр.
(На видео – с 10:20)
- По состоянию на среду, 7 октября, в Украине подтверждено 4753 новых случая коронавируса COVID-19, что является рекордным суточным показателем с начала вспышки в нашей стране. При этом за минувшие сутки также выздоровело рекордное количество пациентов – 2569.
- Глава МОЗ Максим Степанов ранее заявлял, что максимальное количество коек в украинских больницах, которое можно отвести для лечения больных коронавирусом COVID-19, составляет 50 – 52 тысячи.