Об этом, в частности, сообщают издания The Washington Post и Live Science.

Размер айсберга примерно в 20 раз превышает территорию Манхэттена (района Нью-Йорка, США). Толщина льда составляет около 492 футов (около 150 метров).

Трещина появилась еще в 2020 году и увеличивалась, пока в эту пятницу, 26 февраля, не случился окончательный разлом.

Это уже третья крупная трещина на шельфовом леднике Бранта, которая стала активно разрастаться в течение последнего десятилетия.

Трещина росла со скоростью около 1 км в сутки в январе этого года, но утром 26 февраля темпы ускорились, и она расширилась на несколько сотен метров буквально за часы.

Ученые считают процесс раскола антарктического ледника естественным процессом, не связанным с изменениями климата.

Теперь айсберг может дрейфовать по океану или сесть на мель рядом с материком.

“Хотя откол значительных частей шельфовых ледников Антарктики – вполне нормальное явление, большие глыбы вроде той, что обнаружили на шельфовом леднике Бранта в пятницу, являются довольно редкими и увлекательными”, – отметил профессор британского Университета Свонси Адриан Лакман, который исследовал разлом шельфа по спутниковым снимкам.

Стоит отметить, что на леднике Бранта расположена исследовательская станция Великобритании “Халли”, где ученые наблюдают за атмосферными и космическими явлениями. Разлом, скорее всего, никак не затронет станцию: еще в 2016 году ее переместили на 30 км вглубь, чтобы избежать проблем из-за трещины в леднике.

Сейчас на станции никого нет, поскольку ученые работают на ней только во время антарктического лета. За изменениями шельфа наблюдают GPS-мониторы, которые ежедневно передают исследователям последнюю информацию.

The #BruntIceShelf has calved along the #NorthRift. #Chasm1 and the #HalloweenCrack have not grown in the last 18 months.

Full story: https://t.co/l13QrWdnB0

📷 Map of Brunt ice shelf and #HalleyVI Research Station #Antarctica pic.twitter.com/80Yqc4AoNl

— British Antarctic Survey (@BAS_News) February 26, 2021