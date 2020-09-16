В Вооруженных силах Украины зафиксировали уже восьмой летальный случай от COVID-19.

Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

“Военнослужащий ВС Украины заболел остро 19 августа и был госпитализирован в Ивано-Франковскую городскую больницу. Несмотря на проводимую терапию, состояние пациента ухудшалось. Болезнь протекала с выраженной симптоматикой. Военнослужащий также имел хронические сопутствующие заболевания. 15 сентября состояние здоровья больного резко ухудшилось, реанимационной бригадой была начата интенсивная терапия, которая не дала положительного результата”, – говорится в сообщении.

Всего за сутки заражение подтвердили у 31 военного, а по состоянию на 10.00 среды, 16 сентября, болеет 630 человек.

“В учреждениях здравоохранения находится 7 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение. Дома под присмотром медицинской службы находится 24 человека… Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания”, – сообщили в Командовании медицинских сил ВСУ.