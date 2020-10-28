Об этом сообщает Католический медиа-центр

Учитывая, что епископ имел сопутствующие заболевания, он переносил болезнь довольно сложно.

Немец был на лечении в Польше. В последнее время состояние здоровья епископа ухудшилось.

Епископ умер накануне в 18:20 по киевскому времени.

Ему было 62 года.