Об этом сообщает Католический медиа-центр
Учитывая, что епископ имел сопутствующие заболевания, он переносил болезнь довольно сложно.
Немец был на лечении в Польше. В последнее время состояние здоровья епископа ухудшилось.
Епископ умер накануне в 18:20 по киевскому времени.
Ему было 62 года.
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