Видео о том, что из автобуса за ноги выволокли якобы кашляющего пассажира, оказалось неправдой.

Об этом в Facebook сообщила руководитель пресс-службы ГУ Нацполиции в Винницкой области Анна Олейник.

Она отреагировала на публикацию винницкого издания “33 канал”. В материале говорилось, что “в течение двух последних дней в Виннице полиция зафиксировала четыре драки в общественном транспорте и на остановках из-за ограничений количества пассажиров из-за коронавируса”.

Далее журналист Роман Ковальский проиллюстрировал статью видеороликом, на котором пассажиры автобуса бьют и выталкивают другого пассажира якобы за то, что подозревают у него коронавирус.

Побили в маршрутці, запідозрили “корновірус, чоловік кашляв, а потім викинули з маршрутки ! Опубліковано Aleksander Bendiak Субота, 21 березня 2020 р.

Стоит отметить, что из самого видео не понятно из-за чего началась драка и в каком именно городе это происходит.

Так, Анна Олейник отметила: “На самом деле указанное видео в публикации не имеет к Виннице никакого отношения. Это видео из Львова, и, по информации моих львовских коллег, снято около 2-х месяцев назад. В Виннице были только конфликтные ситуации в транспорте, но они прекращались на месте же пассажирами, в отдельных случаях с помощью патрульных. Ни одного уголовного производства не открыто”.

Два месяца назад в Украине не было карантина из-за коронавируса и Всемирная организация здравоохранения тогда еще не объявила пандемию.

Такое же видео опубликовал и пользователь Паша Ткаченко, подписав его: “Избили в автобусе за то, что кашлял”.

ПОБИЛИ В АВТОБУСІ ЗА ТЕ ЩО КАШЛЯВ. Опубліковано Пашою Ткаченком Субота, 21 березня 2020 р.

Но в комментариях некоторые пользователи отмечают, что видео снято еще осенью и оно к коронавирусу не относится.