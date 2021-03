Об этом сообщает AFP со ссылкой на свои источники.

Информацию о его гибели подтвердил президент Франции Эммануэль Макрон.

“Оливье Дассо любил Францию. Промышленный магнат, депутат, выборный чиновник, офицер военно-воздушных сил в запасе: в течение своей жизни он никогда не переставал служить нашей стране. Его внезапная смерть – большая потеря. Мои мысли с его семьей и близкими “, – написал Макрон в Twitter.

Оливье Дассо родился 1 июня 1951 года в Булонь-Бийанкур, пригород Парижа. Он вместе с братьями и сестрой являются наследниками французского миллиардера-промышленника Сержа Дассо.

По данным журнала Forbes, состояние 69-летнего Дассо оценивается в пять миллиардов евро. Дассо вместе со своими двумя братьями и сестрой занимали 361-е место в списке самых богатых людей в мире.

SHOCKING—Olivier Dassault—grandson of Marcel Dassault, founder of Dassault Aviation, the makers of Rafale jets—has died in a helicopter crash today, French media reports—pic.twitter.com/4SVs62KPbl

— Eray Cather (@ErayCr) March 7, 2021