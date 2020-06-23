Об этом сообщают #Буквы.

Поскольку День Конституции является государственным праздником, в честь него предусмотрен официальный выходной. В этом году 28 июня выпадает на воскресенье, поэтому выходной будет перенесен на понедельник.

В частности, выходными днями будут:

  • 27 июня, суббота,
  • 28 июня, воскресенье,
  • 29 июня, понедельник.

А рабочая неделя начнется во вторник, 30 июня.

Иллюстративное фото

  • Во вторник, 23 июня, в мире отмечают Международный Олимпийский день, а также День государственной службы Организации Объединенных Наций.