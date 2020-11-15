Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Для проверки того, как субъекты хозяйствования соблюдают карантинные ограничения, было привлечено около 20 000 правоохранителей. В частности, работали 1542 рейдовые группы, которые проверили более 17 000 заведений.
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В результате приостановлена работа 1355 заведений: 891 заведений сферы торгового и бытового обслуживания населения, 416 заведений общественного питания, 21 дискотек и ночных клубов, 18 спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов, шесть торгово-развлекательных центров, три учреждения, оказывающие услуги по размещению лиц (кроме гостиниц).
Больше всего нарушений зафиксировано во Львовской области – 390, в Днепропетровской – 209, в Черкасской – 128, в городе Киеве – 121, в Киевской – 84 и в Тернопольской – 74.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что “карантин выходного дня” – это шанс избежать полного локдауна в стране.
- В субботу, 14 ноября, в Украине вступил в силу “карантин выходного дня”. В связи с этим правоохранители в Киеве провели рейд и в буквальном смысле слова штурмовали некоторые заведения из-за нарушения карантинных ограничений.