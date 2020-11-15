В Украине за сутки карантина полицейские открыли девять уголовных производств и составили 990 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений. Остановили работу 1355 заведений.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Для проверки того, как субъекты хозяйствования соблюдают карантинные ограничения, было привлечено около 20 000 правоохранителей. В частности, работали 1542 рейдовые группы, которые проверили более 17 000 заведений.

В результате приостановлена ​​работа 1355 заведений: 891 заведений сферы торгового и бытового обслуживания населения, 416 заведений общественного питания, 21 дискотек и ночных клубов, 18 спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов, шесть торгово-развлекательных центров, три учреждения, оказывающие услуги по размещению лиц (кроме гостиниц).

Больше всего нарушений зафиксировано во Львовской области – 390, в Днепропетровской – 209, в Черкасской – 128, в городе Киеве – 121, в Киевской – 84 и в Тернопольской – 74.