Adult Swim - блок на телеканалі Cartoon Network - випустив другий трейлер п'ятого сезону мультсеріалу "Рік та Морті".

Відео опубліковано на YouTube-каналі Adult Swim.

Раніше в цьому році творці проєкту несподівано підтвердили, що п’ятий сезон “Ріка та Морті” вийде влітку. Після цього Adult Swim представили дебютний трейлер, а зараз випустили й другий.

За сюжетом Рік і Морті опинилися в ігровій реальності, де їм потрібно подолати головного боса. Фанати зазначають, що в трейлері видно явне відсилання до фільму про супергероїв “Могутні рейнджери”, а також до мультсеріалу “Вольтрон”. На відео, виконаному в стилі аркад 1980-1990-х, Рік і Морті борються з ворогами з попередніх чотирьох сезонів за допомогою лазера.

Автором анімації став відомий художник в жанрі піксельної графіки Пол Робертсон. Він також брав участь у створенні декількох епізодів “Гравіті Фолз”, “Сімпсонів” і створював гри.