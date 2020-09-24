Крупнейшая онлайн-энциклопедия "Википедия" впервые за десять лет изменит дизайн.

Об этом сообщает MediaWiki.

Администроторы онлайн-библиотеки считают, что теперь интерфейс “Википедии” станет удобнее – появится новая боковая панель, а логотип станет меньше.

Также дизайн изменится и у сервисов Wikipedia, Wikidata, Wikimedia Commons.

Разработчики сравнили смену интерфейса “Википедии” с наведением порядка в шкафу – они решили систематизировать информацию в онлайн-библиотеке.

Например, вкладка “Инструменты” переместится с боковой панели на верхнюю. Она станет намного компактнее и развернуть ее можно будет только при необходимости. Также сворачиваемой станет вся боковая панель.

Кроме того, модернизируется и поиск по статье. Разработчики закрепят свернутое содержание навигации. Чтобы найти определенные части статьи, не нужно будет возвращаться к ее началу. Также удобнее станет смена языка на странице.

Сообщается, что изменения будут вводить постепенно и в течение длительного периода. Пользователи смогут тестировать новые функции до официального запуска. Полностью “Википедия” обновится до конца 2021 года.