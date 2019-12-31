За 2019 год страницы Википедии (Wikipedia) просмотрели 264 млрд раз, что на 5,29 % больше аналогичного периода в 2018 году.

Об этом сообщает издание Gizmodo.

Самой просматриваемой странице Википедии в уходящем году: “Мстители: завершение” (Avengers: Endgame) – эпическое завершение десятилетней истории Marvel и самый популярный фильм года в Google.

Согласно сообщению некоммерческой онлайн-энциклопедии, вики-страница Endgame за год просмотрели 44 миллиона раз.

На втором месте – пользователи искали информацию об известных людях, которые умерли в 2019 году.

Тройку лидеров списка замыкает Тед Банди – реальный серийный убийца в центре биографического фильма Netflix – Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile.

Чернобыльская катастрофа заняла пятое место в списке, вероятно, из-за мини-сериала HBO об этой трагедии.

Итак, топ-10 самых популярных страниц Википедии за 2019 год:

“Мстители: завершение” – 43 847 319 просмотров; Смерти в 2019 году – 36 916 847 просмотров; Тед Банди – 29 062 988 просмотров; Фредди Меркьюри – 26 858 123 просмотра; Чернобыльская катастрофа – 25 195 814 просмотров; Список самых кассовых фильмов – 24 547 640 просмотров; Джокер (фильм 2019 г.) – 22 062 357 просмотров; Список фильмов Marvel Cinematic Universe – 21 467 603 просмотров; Билли Эйлиш – 19 638 478 просмотров; Киану Ривз – 16 622 576 просмотров.