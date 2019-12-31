Об этом сообщает издание Gizmodo.
Самой просматриваемой странице Википедии в уходящем году: “Мстители: завершение” (Avengers: Endgame) – эпическое завершение десятилетней истории Marvel и самый популярный фильм года в Google.
Согласно сообщению некоммерческой онлайн-энциклопедии, вики-страница Endgame за год просмотрели 44 миллиона раз.
На втором месте – пользователи искали информацию об известных людях, которые умерли в 2019 году.
Тройку лидеров списка замыкает Тед Банди – реальный серийный убийца в центре биографического фильма Netflix – Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile.
Чернобыльская катастрофа заняла пятое место в списке, вероятно, из-за мини-сериала HBO об этой трагедии.
Итак, топ-10 самых популярных страниц Википедии за 2019 год:
- “Мстители: завершение” – 43 847 319 просмотров;
- Смерти в 2019 году – 36 916 847 просмотров;
- Тед Банди – 29 062 988 просмотров;
- Фредди Меркьюри – 26 858 123 просмотра;
- Чернобыльская катастрофа – 25 195 814 просмотров;
- Список самых кассовых фильмов – 24 547 640 просмотров;
- Джокер (фильм 2019 г.) – 22 062 357 просмотров;
- Список фильмов Marvel Cinematic Universe – 21 467 603 просмотров;
- Билли Эйлиш – 19 638 478 просмотров;
- Киану Ривз – 16 622 576 просмотров.
- Словарь современного украинского языка и сленга “Мислово” выбрал существительное “діджиталізація” словом 2019 года.