Итальянские правоохранители заявили, что они нашли работу Бэнкси, посвященную памяти жертв терактов в Париже в ноябре 2015 года, которая была украдена из концертного зала Bataclan.

Об этом сообщает France 24.

Рисунок Бэнкси, изображающий скорбящую женщину, был сделан на двери аварийного выхода из Bataclan, где в ноябре 2015 года при теракте погибли 90 человек. Украли работу художника в январе 2019 года, вырезав при помощи инструментов.

Как сообщил прокурор Аквилы Мишель Ренцо , работа была найдена в заброшенном фермерском доме в регионе Абруццо.

Он добавил, что дополнительные подробности будут представлены на пресс-конференции в четверг.