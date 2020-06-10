Об этом сообщает France 24.
Рисунок Бэнкси, изображающий скорбящую женщину, был сделан на двери аварийного выхода из Bataclan, где в ноябре 2015 года при теракте погибли 90 человек. Украли работу художника в январе 2019 года, вырезав при помощи инструментов.
Как сообщил прокурор Аквилы Мишель Ренцо , работа была найдена в заброшенном фермерском доме в регионе Абруццо.
Он добавил, что дополнительные подробности будут представлены на пресс-конференции в четверг.
- Известный уличный художник Бэнкси посвятил свою новую работу проблеме расового неравенства и протестам в США, которые возникли после убийства афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими.