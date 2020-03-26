Об этом он сказал в видеокомментарии, опубликованном на сайте ГПСУ.

“Касательно температурного скрининга, вчера был месяц, как мы его проводим. За это время мы провели скрининг более 2,7 млн и граждан Украины, и иностранцев. Что мы наблюдаем? Процент выявления лиц с температурой – слишком низкий. Всего 52 человек выявили с повышенной температурой. Это свидетельствует о том, что … и поступает информация, что люди перед тем, как проходить границу, принимают жаропонижающие медицинские препараты, и мы не можем выявлять лиц, если у них нет ярко выраженных симптомов”, – сказал Дейнеко.

Он также предположил, что “процентов 90” инфицированных коронавирусом в Украине – это люди, которые приехали из-за рубежа.

Кроме того, глава ГПСУ добавил, что в течение марта этого года фиксируется увеличение количества лиц, въезжающих в Украину, по сравнению с теми, кто выезжает. В этом месяце граждан, вернувшихся в Украину, на 200 000 больше чем тех, которые уехали.

“Наши граждане возвращаются на родину, наши работники возвращаются домой, но все ли они здоровы, никто ли из них не заболел коронавирусом – очень трудно сказать”, – отметил Дейнеко.

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