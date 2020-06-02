Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.
Отмечается, что те, кто не имеет украинского документа об образовании, может получить его через образовательный центр, который направит их в школу при образовательном центре.
Такие абитуриенты должны сдать только два экзамена государственной итоговой аттестации: украинский язык и историю Украины, а также один вступительный экзамен, который устанавливает учреждение высшего образования.
Образовательные центры “Крым-Украина” и “Донбасс-Украина” будут работать с 9 июня по 23 октября в каждом из заведений, список которых можно посмотреть по ссылке.
Абитуриенты, которые желают принять участие в конкурсе на бюджетные места, должны подать заявление и заполнить образовательную декларацию в образовательных центрах:
• абитуриенты из Крыма – не позднее 20 августа;
• абитуриенты из Донбасса – не позднее 22 августа.
Те, которые не успеют этого сделать в августе, до 23 октября могут подавать заявления для поступления на контракт.
- В Министерстве образования и науки Украины опубликовали даты проведения основной сессии внешнего независимого оценивания в 2020 году.