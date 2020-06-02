Абитуриенты из оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) могут поступать без внешнего независимого оценивания в любое учебное заведение, где будут работать образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" до 23 октября включительно.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Отмечается, что те, кто не имеет украинского документа об образовании, может получить его через образовательный центр, который направит их в школу при образовательном центре.

Такие абитуриенты должны сдать только два экзамена государственной итоговой аттестации: украинский язык и историю Украины, а также один вступительный экзамен, который устанавливает учреждение высшего образования.

Образовательные центры “Крым-Украина” и “Донбасс-Украина” будут работать с 9 июня по 23 октября в каждом из заведений, список которых можно посмотреть по ссылке.

Абитуриенты, которые желают принять участие в конкурсе на бюджетные места, должны подать заявление и заполнить образовательную декларацию в образовательных центрах:

• абитуриенты из Крыма – не позднее 20 августа;

• абитуриенты из Донбасса – не позднее 22 августа.

Те, которые не успеют этого сделать в августе, до 23 октября могут подавать заявления для поступления на контракт.