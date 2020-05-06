Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета Министров.
“Переговоры премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель пройдут в режиме видеоконференции 12 мая в 12:00”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе переговоров будут обсуждаться вопросы, связанные с преодолением эпидемии COVID-19, двусторонними немецко-украинскими отношениями, продолжением системных реформ, европейской интеграцией Украины, а также вопросы энергетического сектора.
Кроме того, главы правительств намерены обсудить ситуации на Донбассе в контексте сохранения санкций против РФ.
Стоит отметить, что переговоры должны были состояться 20 апреля, однако были перенесены по инициативе немецкой стороны.
“Перенесли видеоконференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель. К сожалению, у коллеги возникли непредвиденные неотложные дела”, — сообщал глава украинского правительства.
- В конце марта Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. В частности, стороны обсудили продолжение работы в “нормандском формате”.
- Также стороны договорились о том, что Германия выделит Украине 150 млн евро на борьбу с COVID-19.