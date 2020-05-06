Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета Министров.

“Переговоры премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель пройдут в режиме видеоконференции 12 мая в 12:00”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе переговоров будут обсуждаться вопросы, связанные с преодолением эпидемии COVID-19, двусторонними немецко-украинскими отношениями, продолжением системных реформ, европейской интеграцией Украины, а также вопросы энергетического сектора.

Кроме того, главы правительств намерены обсудить ситуации на Донбассе в контексте сохранения санкций против РФ.

Стоит отметить, что переговоры должны были состояться 20 апреля, однако были перенесены по инициативе немецкой стороны.

“Перенесли видеоконференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель. К сожалению, у коллеги возникли непредвиденные неотложные дела”, — сообщал глава украинского правительства.