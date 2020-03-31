Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. В частности, стороны обсудили меры для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщается в официальном Telegram канале Офиса Президента.

“Стороны договорились перенаправить 150 млн евро в рамках государственного немецкого кредита на соответствующие нужды”, – сказано в сообщении.

Кроме того, Зеленский и Меркель обсудили ситуацию вокруг распространения коронавируса в мире и практические меры, которые принимаются в обеих странах для борьбы с коронавирусом.

“Было договорено проработать возможность налаживания информационного обмена, связанного с пандемией, в частности в части медицинских стандартов, внедряемых для лечения болезни”, – сообщили на Банковой.