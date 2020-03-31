Об этом сообщается в официальном Telegram канале Офиса Президента.
“Стороны договорились перенаправить 150 млн евро в рамках государственного немецкого кредита на соответствующие нужды”, – сказано в сообщении.
Кроме того, Зеленский и Меркель обсудили ситуацию вокруг распространения коронавируса в мире и практические меры, которые принимаются в обеих странах для борьбы с коронавирусом.
“Было договорено проработать возможность налаживания информационного обмена, связанного с пандемией, в частности в части медицинских стандартов, внедряемых для лечения болезни”, – сообщили на Банковой.
- В Киеве за сутки были подтверждены 5 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Среди заболевших есть женщина-медик. Всего в столице 107 больных коронавирусом.
- В Киеве всех больных с воспалением легких будут тестировать на наличие коронавируса COVID-19.