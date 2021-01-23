Об этом сообщает Bloomberg.
Burton Snowboards, компания по производству верхней одежды из Вермонта, которая сделала куртку Сандерса, заявила, что ее веб-сайт за последние несколько дней был переполнен посетителями.
Продажи пуховиков Edgecomb в среду выросли более чем в два раза по сравнению с предыдущими 17 днями вместе взятыми, а куртки цвета, который был на Сандерсе, и вовсе распроданы.
Кроме того, Джен Эллис, учительница из Вермонта, которая много лет назад подарила Сандерсу рукавицы, тоже получила много заказов.
- В день официальной инаугурации в Вашингтоне было +5 °C. Да и внешний вид сенатора ну очень контрастировал с одеждой приглашенных гостей. #Буквы собрали самые интересные мемы с Берни Сандерсом.