Вирусное фото американского сенатора из штата Вермонт Берни Сандерса в куртке и рукавицах на инаугурации президента США Джо Байдена не только породило мемы по всему миру, но и привело к значительному росту продаж.

Об этом сообщает Bloomberg.

Burton Snowboards, компания по производству верхней одежды из Вермонта, которая сделала куртку Сандерса, заявила, что ее веб-сайт за последние несколько дней был переполнен посетителями.

Продажи пуховиков Edgecomb в среду выросли более чем в два раза по сравнению с предыдущими 17 днями вместе взятыми, а куртки цвета, который был на Сандерсе, и вовсе распроданы.

Кроме того, Джен Эллис, учительница из Вермонта, которая много лет назад подарила Сандерсу рукавицы, тоже получила много заказов.