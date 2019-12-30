Високосный год наступает раз в четыре года - он содержит на один день больше, то есть 366 дней.

#Буквы разбирались, что нельзя делать, когда наступает новый високосный год, и какие связаны с ним суеверия.

Почему наступает високосный год?

С 1 января 45 года до н. э. римский император Гай Юлий Цезарь ввел календарь, согласно которому астрономический год примерно равен 365,25 суток, или 365 суткам и 6 часам. Этот календарь называется юлианским. Но в календаре не учитываются часы, и за четыре года набегают целые сутки. Поэтому ввели високосный год, в котором 366 дней.

Цезаря убили через два года после введения нового календаря, второй високосный год начался уже после его смерти. Возможно, жрецы, отвечавшие за функционирование календаря, не поняли принцип введения добавочного дня каждый четвёртый год, и вместо этого стали добавлять день в феврале каждый третий год. В течение 36 лет после Цезаря високосным был каждый третий год, и лишь затем император Август восстановил правильный порядок следования високосных лет.

Так, в обычном году 28 дней в феврале, а в високосном – 29 дней.

Следующий високосный год наступит в 2024 году.

Високосный год имеет другое название – Касьяна

В народном календаре 29 февраля назывался Касьян-високос, или Касьянов день.

Високосный год носит еще имя Касьяна, который был очень ленивым крестьянином. По преданию, Святой Николай и Касьян как-то шли вместе по дороге, когда один мужчина попросил их вытащить воз из грязи. Касьян испугался испачкать свою одежду, а Святой Николай помог мужчине. За это Господь наказал Касьяна тем, что его именины будут только раз в четыре года.

Касьянов день считался в народе самым страшным. 29 февраля люди старались вообще ничего не делать, так как от такой работы толку не будет. Также старались почти не выходить из дому, чтобы ничего плохого не случилось.

Вообще високосные годы у славян считались крайне неудачными, несчастливыми. Считалось, что именно в эти годы чаще всего случается падеж скота, засуха, неурожай, эпидемии, войны и стихийные бедствия.

Домашний скот и птицу также не выпускали в этот день на улицу.

Что нельзя делать в високосный год?

покупать или продавать животных – есть вероятность, что они сбегут или будут болеть;

венчаться и делать свадьбу (только в отдельные дни); нельзя разводиться – якобы бывшие супруги больше на найдут счастье;

начинать собственное дело;

менять работу;

покупать жилье;

беременеть и рожать детей – таким детям выпадет трудная жизнь;

сеять и сажать.

путешествовать – могут поджидать неприятности или опасности.

Народные приметы в високосный год

в високосный год нельзя ничего покупать на смерть, иначе она скоро наступит;

собаки воют – не к добру;

не подбирайте с земли круглые предметы – не к добру;

нельзя собирать ягоды, грибы и траву, особенно на Ивана Купала;

беременной женщине нельзя стричь волосы до родов;

в високосный год нельзя колядовать;

нельзя продавать большое имущество и ценные вещи.

Високосный год нужно провести! Это предотвратит переход всего плохого, что было в прошлом году в новый год. А также убережет от болезней и невзгод. Считается, что нужно обязательно прочитать молитву в последнюю ночь уходящего года.

Позиция церкви

Стоит отметить, что с точки зрения христианства – суеверия – это грех.

“Люди, которые придерживаются суеверий, не ценят человеческую свободу, разум, которым им дал Господь. Таким людям легче быть суеверными, чем верить в Бога”, – рассказал #Буквам священник Украинской греко-католической церкви отец Лука.

В Православной церкви Украины решительно заявляют, что никаких запретов на женитьбу и венчание в високосном году быть не может.

Церковь вообще считает суеверия и приметы признаками оккультизма.