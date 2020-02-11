Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко обратился к главе правления Андрею Коболеву с заявлением о невыполнении трудовых контрактов.

Об этом Витренко сообщает на своей странице в Facebook.

При этом он опубликовал текст своего заявления, где говорится о задержке работодателем заработной платы и нарушении трудового договора.

“По условиям трудового договора работодатель обязан был выплатить 50% премии еще 30 декабря 2019, но это до сих пор не было сделано”, – пишет Витренко.

По его мнению, задержка зарплаты приносит существенный ущерб, потому что эти средства можно было разместить на банковском депозите и получать с них прибыль.

При этом Витренко заявил, что он внес наибольший вклад в то, что “Нафтогазом” было получено от “Газпрома” 2,9 млрд долларов согласно решению Стокгольмского арбитража и подписан новый транзитный контракт.

“Этот результат не был “обычным” или тем, чего ожидали от моей работы. Это было моим экстраординарным достижением. Это легко проверить: покажите другие примеры, когда менеджер государственной компании заработал для государства хотя бы примерно столько денег (только по решению Стокгольмского арбитража по транзитному делу мы получили 4,9 млрд долларов) “, – пишет он.

Также директор намерен обращаться в “компетентные органы” с 11 февраля.