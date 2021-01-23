Временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил, что Украине нужно срочно отсоединиться от энергосистемы с Россией и Беларусью.

Об этом он сказал в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”.

“Нам нужно срочно отсоединяться от объединенной энергосистемы с Беларусью и с РФ, объединяться с европейской системой. И это как раз будет одной из главных моих задач, чтобы мы были частью Европы, нормального рынка, где нет произвола монополистов, где нормальная прозрачная цена. И это будет в интересах Украины, нашей энергетической безопасности, а энергетическая безопасность – это национальная безопасность”, – сказал Витренко.

Он также объяснил установленную цену в 6,99 грн за кубометр необходимостью выплачивать субсидии тем, кто не может платить за газ рыночную цену.

“В Украине много людей, которые и по три гривны платить не могут, к сожалению. И люди, которые не могут платить и по три гривны, получают субсидии. Для того, чтобы предоставлять деньги на субсидии, где-то их нужно брать. И здесь сидит “Нафтогаз”, который продает по 7, но эта разница затем идет на субсидии людям, которые не могут платить и по три гривны”, – объяснил глава Минэнерго.

(На видео з 1:22:04)

Напомним, накануне Юрий Витренко предложил “разблокировать экспорт газа из России”, который будут осуществлять “независимые компании из РФ”. По словам главы Минэнерго, это такие компании, как “Роснефть” (контрольный пакет акций которой принадлежит государственной компании “Роснефтегаз”), “Новатэк” и неназванные “европейские компании”.

По мнению Витренко, “это существенно снизит цену на газ на оптовом рынке”.

Стоит отметить, что Украина уже более 5 лет не импортирует газ из России для собственных нужд (с ноября 2015 года). Вместо этого был запущен реверс и поставки голубого топлива из Европы.

В данный момент через Украину осуществляется транзит российского газа в Европу (согласно договоренности между “Газпромом” и “Нафтогаз Украины”).