Об этом сообщается на странице Eurovision Ukraine в Facebook.

“Австралия, которая лидировала в начале прошлой недели, сейчас занимает уже 5 позицию. На первое место поднялась Италия“, – говорится в сообщении.

В то же время на втором месте по букмекерским прогнозам идет Швеция, а третье по-прежнему удерживает Россия.

“Украина после второго полуфинала Национального отбора оказалась аж на 19 позиции“, – говорится в сообщении.

Напомним, что в первом полуфинале, который состоялся 8 февраля, в финал национального отбора на песенный конкурс “Евровидение-2020” прошли певицы Jerry Heil (Яна Шемаева) и KRUTЬ (Марина Круть), а также группа Gо-A.