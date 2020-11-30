Городской председатель Львова Андрей Садовой выступил против введения локдауна на рождественские праздники из-за "особой атмосферы" в городе.

Об этом сообщает пресс-службе мэрии.

По словам Садового, в городе количество новых больных и занятых коек “ровно держится”.

“У нас около 49% коек занято в наших городских коммунальных больницах”, —заявил он.

Мэр считает, что правительство должно учитывать специфику регионов в случае введения локдауна.

Учитывая стабильную ситуацию с коронавирусом и “особую атмосферу” Львова во время праздников, мэр выступает против усиления ограничений в городе.

“Например, мы понимаем, что Рождество отменить нельзя, ведь у нас в это время всегда особая атмосфера во Львове. Очень много людей хотят ее увидеть, и это нужно учесть, потому что никакие запреты действовать не будут”, — заявил мэр.

Садовый убежден, что вместо усиления ограничений необходимо “ежедневно мониторить ситуацию” и способствовать соблюдению гражданами карантинных ограничений, которые уже есть, и масочного режима.

“Оно может дать больший эффект, чем просто резко все остановить. Жесткие ограничения могут быть очень большим ударом по экономике города. По стране нужно смотреть, где какая готовность есть, потому что если медицинская система готова, то это один вариант, если не готова — надо закрывать. Мы во Львове пока держим ситуацию”, — отметил городской голова.