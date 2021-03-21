Николаев усиливает карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Жесткие ограничения вводятся в городе с 24 марта по 4 апреля.

Об этом сообщил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким в Facebook.

Он заявил, что ситуация в Николаеве “очень плохая”. В частности, в городе уже превышен один из двух показателей МОЗ из-за COVID-19. Сейчас в городе превышено количество госпитализаций – этот показатель составляет 101,15 при норме 60 на 100 тыс. населения.

“Мы уверенно идем к “красной зоне”. С такими темпами другой показатель будет преодолен в ближайшие дни и мы войдем в “красную зону”. Это загруженность коек, обеспеченных медицинским кислородом. На сегодняшний день – это 64,72% при допустимом значении не более 65%”, – написал Ким.

В связи с этим в городе провели внеочередное заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Николаевской ОГА.

Фото: Виталий Ким / Facebook

“Для стабилизации ситуации мы приняли следующее решение – вводим более строгие карантинные ограничения в рамках “оранжевой зоны”, которые вступают в силу с 01:00 24 марта и будут действовать до 04 апреля включительно”, – отметил глава ОГА.

На этот период в Николаеве запрещается:

работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы)

работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии)

работа ярмарок “выходного дня”;

проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 кв.м на 1 человека);

проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);

присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Также вводятся следующие ограничения:

заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос;

АЗС будут работать без кафе;

парикмахерские, салоны красоты, фитнес-клубы будут работать по предварительной записи.

запрещены групповые занятия в фитнес-клубах и спортзалах;

школы после каникул перейдут на дистанционное обучение;

продуктовым магазинам рекомендовано ввести “специальные часы посещения” для граждан пожилого возраста.

При этом общественный транспорт будет работать в обычном режиме, но с заполненностью не более 50% от мест для сидения. При этом городу рекомендовали обновить электронные пропуски для работников критической инфраструктуры в случае запрета работы общественного транспорта.

Рынкам разрешили работать до следующего воскресенья, 28 марта.

“На данный момент ограничения касаются только города Николаева, в случае ухудшения ситуации в области будут приняты соответствующие решения”, – добавил Ким.