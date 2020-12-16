Информация об этом появилась в системе Укрпатента.

Обе заявки были поданы в конце октября частным акционерным обществом “Гостиница” Днепр “. По данным госреестра, оно принадлежит ООО “Смартленд “. Конечный бенефициарный владелец ЗАО” Гостиница “Днепр” – Алексей Игунин.

Напомним, что 15 июля 2020 гостиница “Днепр” продали на аукционе за 1,1 млрд гривен. Приобрело отель ООО “Смартленд”, занимающейся предоставлением в аренду и эксплуатацией собственного и арендованного имущества. По данным госреестра, владельцами ООО является Алексей Игунин (82,29% уставного капитала) и Максим Терещук (17,71%), который также является директором компании.

23 июля один из основателей киберспортивнои команды NaVi Александр Кохановский заявил, что победил на аукционе по продаже гостиницы Днепр вместе с партнерами и инвесторами.

“Победу в аукционе за гостиницу “Днепр” одержали не русские олигархи, а украинские айтишники. Мы превратим его в первый отель в мире, полностью подготовленный для киберспортивных ивентов. Он будет включать в себя не только атрибуты топового отеля – рестораны, бары, SPA- зоны, и фитнес-центры, но и уникальные киберспортивных элементы: тренировочные зоны, киберспортивных сцену, специальные номера для профессиональных игроков, а также лучший в мире players ‘lounge. Когда я говорю “мы”, то имею в виду группу партнеров и инвесторов, которые способны реализовать этот большой проект, первой частью которого стал отель “Днепр”, – отметил Кохановский.