Стартова вартість київського готелю “Дніпро”, який сьогодні виставили на аукціон, станом на 12:30 зросла в 9 разів.

Про це на засіданні Кабінету міністрів заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент #Букв.

“Сьогодні відбувається знакова подія в контексті важливої для нашого уряду теми приватизації — це одна з реформ управління державним майном. Сьогодні Фонд держмайна виставив столичний готель “Дніпро“ на приватизаційні торги. На аукціоні станом на 12:30 зареєструвались 29 учасників, аукціон продовжується”, — сказав він.

Шмигаль зазначив, що початкова ціна лоту становила 81 млн грн і додав, що Фонд держмайна розраховував, що підвищення стартової ціни відбудеться в 5-6 разів.

“Зараз ціна зростає до більш ніж 700 млн грн. Сподіваюсь, вона буде ще більшою. Фактично, в 9 разів зростання, і це лише початок”, — резюмував він.

ДОВІДКА. “Дніпро” – чотиризірковий готель, побудований у 1964 році на початку Хрещатика неподалік від державних установ, стадіону “Динамо”, Національної філармонії та Хрещатого парку. Готель має 186 номерів на 288 місць. Інтер’єр і дизайн ресторану в готелі виконано архітектором Ірмою Каракіс.