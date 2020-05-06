Об этом Юрчишин написал на своей странице в Facebook.

“Сегодня антикоррупционный комитет, в котором большинство имеют представители “Слуги народа”, предложит частично отменить антикоррупционную реформу Владимира Зеленского. Сегодня, вероятнее всего, примут изменения к закону о предотвращении коррупции”, – сообщил он.

По словам депутата, изменения в законодательстве позволять не декларировать имущество детей, которые не проживают совместно с родителями.

“1 июня “слуги народа” должны впервые подать декларации. И они решили, что можно просто спрятать свои состояния, записав их на детей. Точно так же делал Янукович, у которого был огромный автопарк в Межигорье, хотя он пользовался только несколькими автомобилями. Остальное было для любимых сыночков”, – написал Юрчишин.

Помимо того, в законопроекте также якобы предлагается не подавать декларации советникам в Офисе Президента, а также изменить систему декларирования в государственных предприятиях.