Об этом во время съезда партии “Европейской Солидарности” заявил ее лидер, пятый президент Украины Петр Порошенко.

“Власть умудрилась почти остановить экономику, но так и не смогла затормозить распространение вируса. Как следствие, при всей загрозливости эпидемиологической ситуации, безработицы и безденежья люди боятся больше, чем болезни или даже смерти. И это, к сожалению, далеко не единственный глухой угол, в который эта власть загнала нашу с вами страну своим непрофессионализмом, своей беспомощностью, своим любительством, и как в той поговорке: “Куда ни кинь – все клин”. И все оказалось совершенно иначе, чем кричали на стадионе, а список своих обещаний они выбросили на помойку еще на выходе из НСК “Олимпийский”, – сказал Порошенко.

Он отметил, что новая власть погрязла в многочисленных коррупционных скандалах.

“Они погрязли в многочисленных коррупционных скандалах. И, наверное, именно поэтому, чтобы никто не докопался до их дел ни сегодня, ни в будущем, разбили независимую антикоррупционную инфраструктуру, которую создала наша команда и которая была признана миром”, – сказал лидер партии.