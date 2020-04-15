Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания ВР на четверг, 16 апреля.

Об этом проинформировали в пресс-службе Парламента.

Заседание состоится в 13:00.

“Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 13:00 16 апреля 2020 года”, – говорится в распоряжении.

На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:

• законопроект № 0034 о ратификации Соглашения о гранте фонда Е5Р между Украиной и Европейским инвестиционным банком (проект “Высшее образование Украины”);

• законопроект № 1043 о внесении изменений в регламент Рады “по противодействию злоупотреблениям правом нардепов в ходе законодательной процедуры”;

• законопроект № 2653 о внесении изменений в закон “О местном самоуправлении в Украине” (наделяет Кабмин правом определять административные центры и территории ОТО (территориальных общин), а также подавать предложения о создании и ликвидации районов);

• законопроект № 2654 об усилении ответственности за повреждение телекоммуникационных сетей;

• законопроект № 2398-д об оборонных закупках.

Стоит отметить, что это будет уже второе внеочередное заседание Верховной Рады на этой неделе. Предыдущее состоялось в понедельник, 13 апреля.