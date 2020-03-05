Во Франции с 30 марта открывается предварительный заказ на двухместный электромобиль Citroën Ami, который был представлен на автосалоне в Женеве в прошлом году.

Об этом сообщает французское издание Capital.fr.

В продажи авто поступит летом 2020 года, а купить его можно будет в магазинах бытовой техники FNAC и Darty или же онлайн.

Длина электромобиля составляет 2,41 метра, ширина — 1,36. Тем не менее производитель сумел оптимизировать внутреннее пространство, чтобы установить два сидения рядом. Это значительное преимущество Citroën Ami по сравнению с соперником Renault Twizy, пассажирам которого приходится сидеть в тандеме.

Еще одно преимущество по сравнению с соперником из Renault, авто полностью закрыто. А это позволяет быть защищенным от дождя или солнца.

Производитель уверяет, что это хорошая альтернатива велосипеду и электросамокату – максимальная скорость 45 км/ч. Кроме того, водить такое авто можно без прав с 14 лет.

Стоимость автомобиля составит 6900 евро.