В городе Роман-Сюр-Изер на юго-востоке Франции вооруженный ножом мужчина напал на прохожих.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Атака произошла сегодня. В результате погибли двое человек, еще четверо получили ранения.

В данный момент город находится на карантине из-за вспышки коронавируса. Людям разрешено посещать лишь магазины и аптеки, покупать товары первой необходимости.

По данным Reuters, нападение произошло утром у пекарни и магазинов в центре города, где люди стояли в очереди.

По словам свидетелей, злоумышленник наносил удары хаотично, передвигаясь по центру города.

По словам городского головы Мари-Элен Тораваль, нападавший был арестован. Сейчас устанавливаются обстоятельства инцидента.

По данным британского агентства ВВС, злоумышленник совершил нападение в табачной лавке, где зарезал владельцев и клиента. После этого он совершил нападение в мясной лавке.

Расследованием будет заниматься антитеррористическая полиция.

В данный момент известно, что подозреваемый – 33-летний мужчина, уроженец Судана.

Также сообщается, что один из раненых находится в критическом состоянии.