Об этом сообщает агентство Reuters.
Атака произошла сегодня. В результате погибли двое человек, еще четверо получили ранения.
В данный момент город находится на карантине из-за вспышки коронавируса. Людям разрешено посещать лишь магазины и аптеки, покупать товары первой необходимости.
По данным Reuters, нападение произошло утром у пекарни и магазинов в центре города, где люди стояли в очереди.
По словам свидетелей, злоумышленник наносил удары хаотично, передвигаясь по центру города.
По словам городского головы Мари-Элен Тораваль, нападавший был арестован. Сейчас устанавливаются обстоятельства инцидента.
По данным британского агентства ВВС, злоумышленник совершил нападение в табачной лавке, где зарезал владельцев и клиента. После этого он совершил нападение в мясной лавке.
Расследованием будет заниматься антитеррористическая полиция.
В данный момент известно, что подозреваемый – 33-летний мужчина, уроженец Судана.
Также сообщается, что один из раненых находится в критическом состоянии.
- В феврале в результате нападения злоумышленника на юге Лондона ранения получили два человека. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация “Исламское государство”.