Об этом сообщило французское издание Le Figaro.
Уточняется, что полицейская спецоперация происходит в районе Дефанс в пригороде Парижа.
Правоохранители заметили в торговом центре мужчину, вооруженного автоматом Калашникова. По состоянию на данный момент полицейские закрыли торговый центр, в котором находится около 230 магазинов.
При этом полиция также рекомендует местным жителям избегать места проведения операции. Также была закрыта ближлежащая станция пригородных поездов и станция метро.
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