Во Франции под Парижем правоохранители разыскивают вооруженного мужчину, граждан эвакуируют.

Об этом сообщило французское издание Le Figaro.

Уточняется, что полицейская спецоперация происходит в районе Дефанс в пригороде Парижа.

Правоохранители заметили в торговом центре мужчину, вооруженного автоматом Калашникова. По состоянию на данный момент полицейские закрыли торговый центр, в котором находится около 230 магазинов.

При этом полиция также рекомендует местным жителям избегать места проведения операции. Также была закрыта ближлежащая станция пригородных поездов и станция метро.