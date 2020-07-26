Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Демонстранты размахивали зажженными файерами и плакатами с символикой движения Génération Identitaire.

Силла, депутат от партии президента Эммануила Макрона в Руане, опубликовала в Twitter фото протеста и написала: “Вы никогда меня не заденете. Я очень горжусь работой, которую я провела в качестве французского депутата в течение трех лет с убежденностью, особенно в отношении моих избирателей и афро-французских отношений. Я более решительна, чем когда-либо!”

Vous ne me m’atteindrez jamais. Je suis très fière du travail que je me mène avec conviction en tant que députée de la République française depuis 3 ans notamment pour ma circonscription et la relation Afrique-France. Plus déterminée que jamais! 💪🏾💪🏾💪🏾 pic.twitter.com/v76n5zqrB4 — Sira SYLLA (@sirasylla76) July 25, 2020

Ее твит получил волну поддержки и солидарности от коллег, включая премьер-министра Жана Кастекса.

На фотографии, опубликованной Силлой, пять белых мужчин с плакатами, на которых написано: “Помогите французам, а не африканцам”, “Подумайте о нашей работе, а не о диаспоре”.

Гнев ультраправых был вызван предложением снизить комиссионные за перевод денег в африканские страны. Эту идею Силла представила правительству в начале месяца.

На плакатах протестующих говорилось об обязательной репатриации – принудительном возвращении людей в страны их происхождения.