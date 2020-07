Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Демонстранты размахивали зажженными файерами и плакатами с символикой движения Génération Identitaire.

Силла, депутат от партии президента Эммануила Макрона в Руане, опубликовала в Twitter фото протеста и написала: “Вы никогда меня не заденете. Я очень горжусь работой, которую я провела в качестве французского депутата в течение трех лет с убежденностью, особенно в отношении моих избирателей и афро-французских отношений. Я более решительна, чем когда-либо!”

Vous ne me m’atteindrez jamais. Je suis très fière du travail que je me mène avec conviction en tant que députée de la République française depuis 3 ans notamment pour ma circonscription et la relation Afrique-France. Plus déterminée que jamais! 💪🏾💪🏾💪🏾 pic.twitter.com/v76n5zqrB4

— Sira SYLLA (@sirasylla76) July 25, 2020