Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Демонстранты размахивали зажженными файерами и плакатами с символикой движения Génération Identitaire.

Силла, депутат от партии президента Эммануила Макрона в Руане, опубликовала в Twitter фото протеста и написала: “Вы никогда меня не заденете. Я очень горжусь работой, которую я провела в качестве французского депутата в течение трех лет с убежденностью, особенно в отношении моих избирателей и афро-французских отношений. Я более решительна, чем когда-либо!”

Ее твит получил волну поддержки и солидарности от коллег, включая премьер-министра Жана Кастекса.

На фотографии, опубликованной Силлой, пять белых мужчин с плакатами, на которых написано: “Помогите французам, а не африканцам”, “Подумайте о нашей работе, а не о диаспоре”.

Гнев ультраправых был вызван предложением снизить комиссионные за перевод денег в африканские страны. Эту идею Силла представила правительству в начале месяца.

На плакатах протестующих говорилось об обязательной репатриации – принудительном возвращении людей в страны их происхождения.

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