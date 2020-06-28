Об этом рассказывает “BBC-Україна”.
Киевлянка Айтен
“В школе меня называли “носатой”, “черномазой”. Рисовали на меня какие-то карикатуры”, – рассказала девушка по имени Айтен.
Девушка родилась и выросла в Киеве. Ее отец азербайджанец. Из-за необычного имени и неславянской внешности над Айтен насмехались в школе и на улице.
Девушка рассказала, что в детстве мечтала быть голубоглазой блондинкой, тогда бы никто над ней уж точно никто не смеялся бы.
“Я была в поликлинике. Мне было лет 10… И прямо за шторкой две медсестры обсуждают меня в контексте “понаехали”. Кто такие “хачи”, “не хачи”, “урки”…” – рассказала девушка.
По ее словам, некоторые продолжают насмехаться с ее имени: “Например, при знакомстве в шутку говорят: “Ха-ха, Айтен, IPhone, Ipad, Ай-Петри…”
Студент из Камеруна
Студент из Камеруна прожил в Украине семь лет. В 2016 году его избили и он уехал из страны, но тут осталась его жена.
“Буквально в пяти метрах до моей квартиры на меня напади несколько парней. У меня до сих пол серьезные травмы спины. Это причина, по которой я уехал из страны. Я должен был уехать. У меня не было выбора”, – рассказывает мужчина.
В ролике не видно его лица, так как он боится за свою жену, которая осталась в Украине.
По его словам, на него как-то напали в метро.
“Хочется просто прийти домой и лечь в кровать. И быть уверенным, что ты можешь просто лечь в свою кровать”.
Мужчина уверен, что не все украинцы являются расистами. Но из-за незнания или влияния телевидения некоторые могут обратиться к чернокожему: “Эй, ниг*р!”
Адеола – студент из Нигерии
Шесть месяцев назад парень приехал в Украину на учебу. Как-то он стал свидетелем нападения на своего друга.
“Он (друг) был на улице без маски, а у меня она была, и я зашел в магазин кое-что купить. Пока он говорил по телефону, какие-то ребята, перейдя дорогу, подошли к нему, брызнули перцовым спреем в лицо и ушли”, – рассказал Адеола.
Он уверен, что единственная причина произошедшего – это расовая дискриминация.
“Я вообще не понимаю, зачем люди это делают?”
Адеола отмечает, что когда ехал в Украину, то понимал, что ему возможно предстоит столкнуться с чем-то подобным: “Я решил для себя, что меня это не будет задевать. Всех вокруг я воспринимаю, как равных”
В видео говорится, что в Украине чаще всего проявляется дискриминация по отношению к ромам и африканцам, хотя случаев насилия сейчас фиксируется значительно меньше, чем 5 или 10 лет назад.
По словам руководителя группы мониторинга прав нацменьшинств Вячеслава Лихачова, украинское общество еще довольно закрытое.
“Общество не привыкло к людям другой внешности и не готово их воспринимать, но это не означает автоматическое агрессивного к ним отношение. Насилие – это не то, что практикует общество в целом”, – отметил эксперт.
Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступив коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.
28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии, связанные с убийством темнокожего Джорджа Флойда белыми полицейскими. 30 мая во время ряд протестующих устроили погромы в магазинах.
Уже 1 июня протесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну. Позднее протесты начались в Европе и по всему миру.
- Ранее сообщалось, что с флага штата Миссисипи могут убрать символ Конфедерации времен гражданской войны 1860-х годов на фоне протестов против расизма.
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