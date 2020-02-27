Об этом сообщает местное издание Le Monde.
Макрон приехал в парижскую больницу Pitie-Salpetriere, в которой накануне умер зараженный коронавирусом пациент.
“Перед нами кризис, грядет эпидемия… Наш долг – противостоять ей наилучшим образом”, – заявил Макрон.
Президент Франции заверил, что правительство окажет всю возможную поддержку медикам в борьбе с возможной эпидемией.
В то же время французы обвиняют членов правительства в том, что те не следят за распространением болезни в стране.
На данный момент двое мужчин, граждан Франции возрастом 36 и 55 лет были госпитализированы. При этом известно, что один из них недавно вернулся домой во Францию из итальянского региона Ломбардия, где в последние дни наблюдается вспышка коронавируса.
Напомним, что ранее министр здравоохранения Франции заявлял, что все пациенты, заболевшие коронавирусом в стране, уже были вылечены.
- 26 февраля сообщалось, что от атипичного китайского коронавируса умер первый гражданин Франции.